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МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в гражданское ведомство

26 Июля 2021 11:54
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МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в гражданское ведомство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в гражданское ведомство. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, и напрямую связана с экономическим и социальным уровнем развития страны. В этой связи из Министерства внутренних дел в Министерство труда и социальной защиты населения передается более трети функций в сфере миграции, связанных с регулированием миграционных процессов и трудовой миграцией», - сказала Шугыла Бериккызы.

Соответствующий Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» 19 июля подписал Глава государства.

«С 1 января следующего года МВД не будет заниматься межведомственной координацией, разработкой системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, присвоением статуса беженца, а также выдачей разрешений трудовым мигрантам», - пояснила Шугыла Бериккызы.

По ее словам, изменения вносятся в рамках реформирования правоохранительной системы и освобождения органов внутренних дел от несвойственных функций.

Передача функций в сфере миграции в гражданское ведомство направлена на обеспечение соблюдения миграционного законодательства и защиты прав граждан.

«Таким образом, МВД всецело придерживается курса, взятого нашей страной на оптимизацию системы государственного управления в сфере миграции. Полномочия по пресечению незаконной миграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в страну, а также документированию населения и гражданства остаются в ведении МВД», - добавила Шугыла Бериккызы.

Ранее сообщалось, что медицинское обеспечение УИС передается в ведение Министерства здравоохранения.


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#Минтруда РК   #МВД РК   #мигранты  
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Автор:

Серик Сабеков

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