МВД РК ответило на обвинения Мейржана Туребаева о бездействии полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обвинения подозреваемого в создании финансовой пирамиды Мейржана Туребаева о бездействии сотрудников полиции проверяются в рамках назначенного служебного расследования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доводы указанного лица о бездействии сотрудников полиции по несвоевременному принятию мер в отношении финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» в настоящее время проверяются в рамках назначенного служебного расследования. О виновности сотрудников полиции в настоящее время утверждать преждевременно», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в создании финпирамиды Мейржан Туребаев обвинил полицию в бездействии.

По его словам, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждало полицию о финансовой пирамиде «Мudarabah Capital» еще в 2020 году. Однако правоохранительные органы не предприняли мер для прекращения деятельности компании.