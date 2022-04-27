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    15:05, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    МВД РК ответило на обвинения Мейржана Туребаева о бездействии полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обвинения подозреваемого в создании финансовой пирамиды Мейржана Туребаева о бездействии сотрудников полиции проверяются в рамках назначенного служебного расследования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доводы указанного лица о бездействии сотрудников полиции по несвоевременному принятию мер в отношении финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» в настоящее время проверяются в рамках назначенного служебного расследования. О виновности сотрудников полиции в настоящее время утверждать преждевременно», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в создании финпирамиды Мейржан Туребаев обвинил полицию в бездействии.

    По его словам, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждало полицию о финансовой пирамиде «Мudarabah Capital» еще в 2020 году. Однако правоохранительные органы не предприняли мер для прекращения деятельности компании.


    Теги:
    Общество Финансовая пирамида Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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