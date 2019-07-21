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МВД РК: отдельный паспорт ребенка - требование многих стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдельный паспорт ребенка - требование многих стран. В Казахстане поправки в законодательство по отмене вклеивания фотографий детей в паспорта родителей при выезде за границу внесены МВД в 2018 году в рамках законопроекта по государственным услугам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.
Так как данный проект закона до настоящего времени находится на рассмотрении в Парламенте, ранее Комитетом миграционной службы СМИ были информированы о том, что поправки еще на стадии внесения.
При этом, учитывая, что паспорт ребенка - требование многих стран, планирующим поездку с детьми за границу родителям, рекомендовалось заранее позаботиться об оформлении им паспорта для пересечения границ других стран.
Вместе с тем, при обращении граждан разъяснялось, что норма по вклеиванию фотографий детей в паспорта родителей продолжает действовать и поправки в закон будут введены в действие только после подписания законопроекта Главой государства.
Такие же разъяснения с начала текущего года были направлены и в адрес Пограничной службы КНБ и Министерства иностранных дел.
Прием населения в ЦОНах по вопросу вклейки фотографии ребенка в паспорт родителя для выезда за границу не прекращался и оказывается в том же режиме.
Страны, допускающие или запрещающие въезд в государство детей по вклеенной фотографии ребенка в паспорт одного из родителей, как правило, информируют об этом Министерство иностранных дел РК. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнать заранее в дипломатическом представительстве о правилах въезда в ту или иную страну.
Кроме того, сейчас МВД параллельно прорабатывается вопрос снижения госпошлины при выдаче паспортов детям.
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