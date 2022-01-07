МВД РК опровергло информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД опровергли информацию о ввозе оружия в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Информация о попытке ввоза оружия в столицу не подтвердилась. В Нур-Султане ситуация стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее телеканалом была озвучена информация о том, что на подъезде к Нур-Султану перехватили несколько микроавтобусов с людьми из южных регионов и удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного.

Напомним, на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

По данным МВД РК, все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану.

В столице установлены блокпосты в направлении городов Караганда, Кокшетау, Павлодар, Косшы, а также поселков Коргалжын и Астраханка.

По данным стражей порядка, с 23 часов до 7:00 утра въезд и выезд из Нур-Султана ограничен, исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.