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    11:41, 07 Январь 2022 | GMT +6

    МВД РК опровергло информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД опровергли информацию о ввозе оружия в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Информация о попытке ввоза оружия в столицу не подтвердилась. В Нур-Султане ситуация стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов», - говорится в сообщении телеканала.

    Ранее телеканалом была озвучена информация о том, что на подъезде к Нур-Султану перехватили несколько микроавтобусов с людьми из южных регионов и удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного.

    Напомним, на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

    По данным МВД РК, все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану.

    В столице установлены блокпосты в направлении городов Караганда, Кокшетау, Павлодар, Косшы, а также поселков Коргалжын и Астраханка.

    По данным стражей порядка, с 23 часов до 7:00 утра въезд и выезд из Нур-Султана ограничен, исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

    Теги:
    Борьба с преступностью Астана ЧП-2022 Происшествия Правоохранительные органы
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