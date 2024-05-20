МВД РК обратилось к выпускникам и их родителям
МВД обратилось к казахстанским выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, передает агентство Kazinform.
25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года.
Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
— В то же время практика последних лет показывает, что после завершения «последних звонков» в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и Алматы. Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций на номер 112, — отметил начальник департамента.