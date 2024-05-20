МВД РК обратилось к выпускникам и их родителям

МВД обратилось к казахстанским выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, передает агентство Kazinform.

25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года.

Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.