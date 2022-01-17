МВД РК обратилось к очевидцам «Трагического января»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РКсообщили, что очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение «102» и сайты ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Если у вас есть фото и видеоматериалы, вы можете отправить их на условиях анонимности через специальный сайт https://help.mvd.gov.kz/mbp. В одном обращении Вы можете передавать до 5 файлов, максимальный размер одного передаваемого файла – 100 МБ», – говорится в сообщении.

Для удобства граждан кнопки перехода на данный сайт реализованы:

1) мобильное приложение «102» –> Поле «Фото/видеоматериалы» (максимальное количество отправляемых файлов – 5, максимальный вес одного видеофайла: 100 мб, максимальный размер одного фото-файла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка «Отправить» (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл).

Примечание: Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS. В приложении на платформе iOS кнопка для перехода на сайт доступна, если Вы не видите данную кнопку, то Вам необходимо обновить приложение. В приложении на платформе Android кнопка для перехода на сайт станет доступной после выхода обновления. На данный момент обновление находится на модерации в Play Market.

2) в Telegram-боте МВД РК (https://t.me/QZ102bot): при нажатии на кнопку «Направить фото/видео по беспорядкам» откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода;

3) В ВК-боте на странице МВД РК (https://vk.com/public198182087): необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку «Направить фото/видео по беспорядкам», после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода;

4) в виджете, расположенном в правом нижнем углу на сайте МВД РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim): необходимо нажать на статью «Направить фото/видео-материалы по беспорядкам».

Также фото и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.

В министерстве отметили, что полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных к ним лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно.

Можете направить видео по массовым беспорядкам:

• Скопление и шествие людей (митинг);

• Массовые беспорядки;

• Применение огнестрельного оружия;

• Нападение и избиение представителей власти (в т.ч. полицейских, военнослужащих и т.д.);

• Превышение должностных полномочий;

• Нападения на административные здания;

• Захват административных зданий;

• Захват специальных транспортных средств;

• Порча имущества;

• Мародерство.

В полиции напомнили, что с помощью мобильного приложения «102» граждане могут также:

- отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;

- подать обращение в органы внутренних дел; связаться с оператором путем аудио- и видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;

- обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.