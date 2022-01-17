МВД РК обеспечит прозрачность и принципиальность при проверке обращений граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК обеспечит прозрачность и принципиальность при проверке обращений граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В рамках Концепции «Слышащего государства», объявленной Президентом РК, в МВД действует комплекс коммуникационных ресурсов, позволяющих открыто и оперативно реагировать на сообщения граждан, представителей средств массовой информации и общественных организаций. Министерство внутренних дел обеспечит прозрачность, гласность и принципиальность при проверке обращений, в том числе жалоб на действия сотрудников полиции, размещенных на различных информационных ресурсах», - говорится в сообщении министерства.

По информации ведомства, 15 января в социальной сети Instagram на странице одной из активисток опубликованы сведения о задержании 30-летнего жителя города Актобе за преступление, которого якобы он не совершал. Вместе с тем, согласно изъятым видеозаписям с мест событий от 5 января, данный гражданин, посягая на жизнь сотрудников ОВД, умышленно на автомашине допустил наезд на сотрудника полиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка. В результате чего участковый инспектор полиции с множественными тяжелыми травмами госпитализирован. В рамках досудебного расследования по ст.380-1 ч.2 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» с санкции суда подозреваемый арестован.

16 января в соцсети в профиле «botina.kz» размещено обращение о том, что в ночь с 4 на 5 января в городе Алматы в ходе мирного митинга местный житель оказывал помощь сотрудникам правоохранительных органов в охране общественного порядка. Однако спустя несколько дней его арестовали. Установлено, что 22-летний мужчина задержан в рамках досудебного расследования, проводимого органами прокуратуры по ст.272 ч.2 УК РК «Массовые беспорядки» и с санкции суда арестован.

16 января в сети Telegram размещено обращение о неправомерных действиях в отношении экоактивиста из города Степногорска, который по сообщениям родственников подвергается незаконному уголовному преследованию. Установлено, что 4 января данный гражданин на личной странице канала Youtube в ходе прямого эфира призывал жителей города выйти на незаконный протест. По данному факту управлением полиции города Степногорска начато досудебное расследование по ст.174 УК РК «Разжигание социальной розни» и с санкции суда произведена выемка информации с его сотового телефона, по которым назначены соответствующие экспертизы. Решение о наличии либо отсутствии состава уголовного правонарушения будет принято по результатам данных экспертиз.

«Территориальными органами внутренних дел проверяется каждое сообщение, однако, как показывает практика, ряд заявлений, размещенных в социальных сетях о неправомерных действиях сотрудников полиции, не находят своего подтверждения», – прокомментировали в департаменте собственной безопасности МВД.

Более того, информации о фактической ситуации в разрезе отдельно взятого случая, подготовленные пресс-службами полиции, не всегда размещаются авторами публикаций. Отсюда возникают вопросы к полиции и негативные комментарии. Тогда как, в соответствии со статьей 2-1 Закона Республики Казахстан «О СМИ» основными принципами деятельности средств массовой информации наряду с другими являются – объективность и достоверность. А согласно статьи 21 данного Закона, при опубликовании материалов журналист (автор) обязан принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации путем направления запросов соответствующим физическим и (или) юридическим лицам либо иными способами, не запрещенными законодательством, проверить ее путем направления запроса в соответствующий государственный орган.

«В этой связи, просим представителей СМИ, общественных организаций, активных пользователей социальных сетей, перед опубликованием материалов о пострадавших в результате неправомерных действий сотрудников полиции, первоначально рекомендовать им обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Либо самостоятельно направить запрос в уполномоченные органы для обеспечения объективности размещаемых материалов. С последующим размещением информаций двух сторон. МВД выражает признательность за понимание и пристальное внимание к деятельности сотрудников полиции», - говорится в сообщении министерства.



