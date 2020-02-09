МВД РК о конфликте в Кордайском районе: Полицейские оружие не применяли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хронологию событий, произошедших седьмого февраля в Кордайском районе Жамбылской области, озвучил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примерно в 19:00 на окраине села Масанчи между местными жителями на почве хулиганских побуждений произошла групповая драка, в которой приняли участие около 70 человек. К месту конфликта прибыли сотрудники Кордайского отдела полиции. Однако в это время провокаторы, очевидцы снимали на видео сам инцидент и с различными комментариями рассылали его в соцсети. Это спровоцировало эскалацию конфликта и вовлечение в него близлежащих населенных пунктов. Статистика по этому факту озвучивалась – это порядка 300 человек», - рассказал Алексей Калайчиди в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что в села Масанчи и Сортобе для обеспечения правопорядка были направлены дополнительные силы из трех близлежащих районов – Меркинского, Турара Рыскулова и Шуского.

«Агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться законным требованиям полицейских и оказывала им активное сопротивление, применяя при этом камни, металлические предметы и огнестрельное оружие. Постепенно конфликт распространился на села Аукатты и Болан Батыр и сопровождался поджогами», - проинформировал А. Калайчиди.

По словам заместителя министра, к месту происшествий дополнительно прибыли силы полиции и Национальной гвардии, после чего конфликт поэтапно был локализован - примерно к двум часам ночи.

«При этом хотел бы отметить, что полицейские оружия не применяли. Поскольку, во-первых, конфликт происходил в населенном пункте в ночное время. В пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Для расследования этих фактов создана следственно-оперативная группа», - сообщил он.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



