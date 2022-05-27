27 Мая 2022 11:37

МВД РК не вводит ограничения на получение ИИН иностранцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Услуга приостановлена в режиме онлайн по техническим причинам в eGov. При необходимости можно обратиться в любой филиал Центра обслуживания населения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В МВД также уточнили, что с начала года оформлено 90100 ИИН для иностранцев. Из них 35960 ИИН получили граждане Российской Федерации. Количество граждан, получивших казахстанский ИИН – 637.

Ранее в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили о том, что иностранцы могут получить ИИН пока только в режиме оффлайн, обратившись в ЦОНы.

На сайте eGov указано, что услуга недоступна по техническим причинам. В «Правительстве для граждан» приносят извинения за предоставленные неудобства. Сообщается, что услуга будет доступна в ближайшее время. Для получения услуги просят обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».