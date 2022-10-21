МВД РК начало рассылать SMS-уведомления о необходимости регистрации по месту жительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД с 21 октября вновь начата рассылка SMS-уведомлений тем гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, передает Polisia.kz.

Поэтому, если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства.

Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане (для исключения привлечения к административной ответственности).

На сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше одного месяца – штраф в размере семь месячных расчетных показателей или 21 тыс. 441 тенге (статья 492 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).

В настоящее время услуга по регистрации места жительства доступна на портале «Электронного правительства», а также мобильном приложении АО «Halyk Bank» – «Halyk Homebank».

Проверить наличие своей регистрации по месту жительства вы можете в «личном кабинете» на портале «eGov.kz» либо в мобильном приложении «eGov mobile».