РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    МВД РК начало рассылать SMS-уведомления о необходимости регистрации по месту жительства

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД с 21 октября вновь начата рассылка SMS-уведомлений тем гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, передает Polisia.kz.

    Поэтому, если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства.

    Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане (для исключения привлечения к административной ответственности).

    На сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше одного месяца – штраф в размере семь месячных расчетных показателей или 21 тыс. 441 тенге (статья 492 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).

    В настоящее время услуга по регистрации места жительства доступна на портале «Электронного правительства», а также мобильном приложении АО «Halyk Bank» – «Halyk Homebank».

    Проверить наличие своей регистрации по месту жительства вы можете в «личном кабинете» на портале «eGov.kz» либо в мобильном приложении «eGov mobile».


    Теги:
    Общество МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!