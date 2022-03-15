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    22:04, 14 Март 2022 | GMT +6

    МВД РК: На сегодня рассматривается 2 919 уголовных дел по январским событиям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более одной тыс человек привлекаются к ответственности по подозрению в совершении преступлений во время массовых беспорядков в январе в Казахстане. Об этом сообщил руководитель управления следственного департамента МВД РК Ермек Шульден, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас каждое дело, касающееся январских событий, рассматривается всесторонне. Устанавливаются причины и последствия массовых беспорядков. На сегодня рассматривается 2 919 уголовных дел. Большинство из них по кражам и грабежам. Используя массовые беспорядки, грабили и разграбляли имущество простого народа. Есть также незаконное завладение оружием. В настоящее время по этим уголовным делам привлечено к ответственности более одной тыс человек. Из них 400 содержатся под стражей, 219 человек получили меру пресечения, - сказал Ермек Шульден в эфире общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» на национальном телеканале «Qazaqstan».

    По словам представителя МВД, среди задержанных подозреваемых есть и подростки.

    «Январские события носили масштабный характер, расследуемых дел очень много. К каждому из них нужно подходить основательно, объективно. Во время массовых беспорядков было повреждено более 1 700 объектов. В органах внутренних дел продолжается расследование краж, убийств, грабежей и других видов преступлений», - добавил Ермек Шульден.


    Теги:
    МВД РК СМИ Алматинская трагедия Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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