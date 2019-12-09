МВД РК будет сотрудничать с Первым антикоррупционным медиа-центром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день борьбы с коррупцией министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с председателем Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толегеном Байгуловым. Во время встречи подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Цель Меморандума - повышение эффективности деятельности МВД в вопросах противодействия коррупции, реализация совместных действий по продвижению антикоррупционной политики, устранению причин и условий, порождающих коррупцию.

Министр внутренних дел отметил, что МВД принимает все меры, чтобы искоренить коррупцию в собственных рядах. В 2019 году количество совершенных сотрудниками коррупционных преступлений сократилось на 27%.

Внедрен принцип персональной ответственности непосредственных руководителей, подчиненные которых совершили коррупционные правонарушения.

Также повышены требования к подбору и расстановке кадров, с акцентом на профессиональные качества и устойчивый антикоррупционный иммунитет. Модернизировано ведомственное образование, а прием кандидатов на службу проводят исключительно на конкурсной основе, открыто и прозрачно.

По итогам кадровых изменений и высшей аттестационной комиссии на 60 % обновлен руководящий состав служб центрального аппарата и региональных департаментов.

За счет цифровизации и автоматизации минимизируются контакты с населением и коррупционные предпосылки. На сегодня 23 госуслуги (из 40) переведены в электронный формат.

Упразднен институт дорожной полиции, а сотрудники патрульных подразделений оснащены видеорегистраторами и планшетами, что позволило усилить за ними контроль.

Также упразднены все подразделения регистрационно-экзаменационной работы. Их функции переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан». Принимаемые меры позволяют улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски.

Закрыто большинство стационарных контрольных постов заградительной системы «Рубеж», деятельность которых подвергалась критике со стороны автовладельцев. Как правило, именно на таких постах допускались беспричинные остановки транспорта, были распространены факты мздоимства.

Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что ведомство будет продолжать активную работу по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел.

«Борьба с коррупцией – это задача, которую Глава нашего государства поставил перед всеми госорганами. В МВД к этому вопросу подошли комплексно. Мы не только выявляем нарушения среди своих сотрудников, но и создаем такие условия, при которых совершить коррупционные преступления уже невозможно», - сказал глава ведомства.

В свою очередь, Толеген Байгулов высоко оценил усилия Министерства внутренних дел в борьбе с коррупцией, а также отметил, что благодаря принимаемым мерам полиция стала открытой для общества.