МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов страны прошли незаконные акции. Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.
Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.
В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб.
Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.
В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.
В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.
По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.
Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения.
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