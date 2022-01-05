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МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения

5 Января 2022 10:22
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МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов страны прошли незаконные акции. Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.

Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб.

Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.

В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения.

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#МВД РК   #ЧП в Алматы и Мангистау  
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