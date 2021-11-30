МВД РК: 321 дело по поддельным паспортам вакцинации и ПЦР-справкам зарегистрировано с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года зарегистрировано 321 дело по изготовлению поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью выявления лиц, занимающихся изготовлением поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, и их продажей, ответственные структурные подразделения Министерства внутренних дел постоянно проводят соответствующую работу. Для выявления сообщений о продаже поддельных документов проводится мониторинг в сети Интернет, в социальных сетях и мессенджерах. Всего, с начала года в органах внутренних дел зарегистрировано 321 дело, в том числе по изготовлению ПЦР-тестов по 114 фактам, по изготовлению паспортов вакцинации по 207 фактам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за изготовление поддельных документов статьей 385 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет, а за их использование арест сроком до 40 суток.