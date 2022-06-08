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МВД РК: 14 лиц содержатся под стражей за создание финпирамид
8 Июня 2022 11:45

МВД РК: 14 лиц содержатся под стражей за создание финпирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев этого года органами внутренних дел зарегистрировано 27 уголовных дел за создание и руководство финансовой пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пять месяцев 2022 года органами внутренних дел (ОВД) зарегистрировано по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» 27 уголовных дел. Семь из них передано в Агентство РК по финансовому мониторингу по подследственности», - ответили в пресс-службе МВД РК на запрос МИА «Казинформ».

Органами внутренних дел РК привлекаются к уголовной ответственности 32 лица по статье 217 УК РК за создание и руководство финансовой пирамидой. 14 лиц содержатся под стражей.

В ведомстве уточнили, что в связи с проведением следственно-оперативных мероприятий, обстоятельства уголовных дел, в том числе названия компаний, разглашению не подлежат.

К слову, сегодня Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид.

Ранее также сообщалось, что признаки финансовых пирамид имеют 56 организаций в РК.


Автор:
Корреспондент

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