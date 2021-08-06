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МВД РК: 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации

6 Августа 2021 15:51
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МВД РК: 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, сообщает корреспондент Polisia.kz.

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В Министерстве внутренних дел состоялось рабочее совещание по исполнению поручений Главы государства по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В мероприятий приняли участие руководство КНБ, ГП, АПК, АФМ, МЗ, МИОР, а также члены Межведомственной специальной группы при МВД РК.

«Выявлены целые схемы предоставления поддельных медицинских документов. Отдельные туроператоры занимались изготовлением и продажей фиктивных паспортов вакцинации. Более того, пресечены факты их реализации на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и в пунктах пропуска Государственной границы», – сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава ведомства напомнил, что Президент поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу по пресечению фактов подделки и продажи фиктивных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестирования. В этой связи, определен порядок взаимодействия по сбору и обработке информации, а также по мерам реагирования на выявленные факты.

Так, с начала года зарегистрировано 110 уголовных дел, из них – 60 по подделке ПЦР-справок и 50 – по паспортам вакцинации. За подделку ПЦР-справок и фиктивное вакцинирование изобличены 28 лиц, из них медицинских работников – 20 (6 врачей, 14 медперсонала), посредников – 8. Также при проведении мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 37 из них уже заблокированы.

Сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, имеются вступившие в законную силу судебные акты. По 4 уголовным делам уже состоялись обвинительные приговоры. По 43 уголовным делам проводятся следственные действия и экспертные исследования. По их завершению будут приняты процессуальные решения, с правовой оценкой действий подозреваемых. Расследование всех подобных уголовных дел находится на контроле.

В ходе совещания министерством внутренних дел даны рекомендации и предложения другим госорганам. МВД вновь призвало граждан не позволять вовлекать себя в уголовный процесс и оградить от этого своих родных и близких.


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#МВД РК   #Коронавирус в РК  
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