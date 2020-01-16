МВД проконсультирует по вопросам регистрации автотранспорта с иностранными номерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел запускает «Прямую линию» для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами Казахстана за рубежом и ввезенного на территорию нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09:00 до 19:00, кроме выходных).

Также сообщается, что 17 и 18 января на территории страны все региональные подразделения полиции проведут очередную республиканскую акцию «Приемная на дороге». В мобильных пунктах приема граждан специалисты органов внутренних дел подробно разъяснят порядок и правила регистрации исходя из каждого случая индивидуально и окажут содействие в регистрации автотранспорта. Аналогичные консультации можно получить во всех фронт-офисах полиции.

Отмечается, что в рамках акции «Приемная на дороге» и во фронт-офисах полиции можно будет получить также информацию о штрафах, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией. Напрямую, без бюрократизма, обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов.

Адреса проведения акции «Приемная на дороге» можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.