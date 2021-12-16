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МВД продолжает флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана

16 Декабря 2021 19:40
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МВД продолжает флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел совместно с Телерадиокомплексом Президента РК продолжает патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram- аккаунт ТРК Президента.

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«МВД принял эстафету от Комитета национальной безопасности РК и передает ее Министерству по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.


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#Патриотизм   #МВД РК   #Общество   #30 лет Независимости  
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