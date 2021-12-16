МВД продолжает флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел совместно с Телерадиокомплексом Президента РК продолжает патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram- аккаунт ТРК Президента.

«МВД принял эстафету от Комитета национальной безопасности РК и передает ее Министерству по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.