Новости
МВД продолжает флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана
16 Декабря 2021 19:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел совместно с Телерадиокомплексом Президента РК продолжает патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram- аккаунт ТРК Президента.
Новости по темеФранцузы аплодировали стоя: концерт казахстанского FORTE-TRIO успешно прошел в Париже Восточный Казахстан с размахом празднует 30-летие Независимости РК Евросоюз поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
«МВД принял эстафету от Комитета национальной безопасности РК и передает ее Министерству по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником
- Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО
- Французы аплодировали стоя: концерт казахстанского FORTE-TRIO успешно прошел в Париже
- Узбекистан планирует внедрить tax free для иностранных туристов
- Восточный Казахстан с размахом празднует 30-летие Независимости РК
- Данияр Елеусинов поблагодарил казахстанцев за поддержку
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн