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МВД продлевает акцию «Приемная на дороге»

29 Августа 2020 10:46
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МВД продлевает акцию «Приемная на дороге»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал поручение продлить республиканскую акцию «Приемная на дороге». За два дня ее проведения консультации получили 8,5 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Как показала практика, каждый пятый обратившийся интересовался порядком регистрации автотранспортного средства с армянским номером. В том числе более 840 человек консультировались по поводу оформления праворульных авто. Так как сейчас это наиболее актуальная проблема, было решено пойти навстречу гражданам и продлить акцию, чтобы как можно больше желающих смогли получить ответы на все вопросы.


В социальных сетях на официальных аккаунтах подразделений органов внутренних дел было проведено более 500 прямых эфиров. Сотрудники полиции ответили на 3,7 тыс. вопросов. Также граждане обращались на телефоны «горячих линий», посредством которых было проведено 450 консультаций.


В итоге за два дня акции «Приемная на дороге» было зарегистрировано более 900 автомашин, ввезенных из Республики Армения.

Кроме этого, население интересовали такие темы как уплата административных штрафов, выдача водительских удостоверений и другие вопросы. ​


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#Транспорт   #МВД РК  
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