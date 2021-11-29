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МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота

29 Ноября 2021 12:00
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МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК дали рекомендации гражданам по защите скота от преступных посягательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует владельцам соблюдать простые нормы безопасности, а именно:

- не оставлять скот без присмотра, заключать трехсторонние договора между владьлецем, акиматом и пастухом.

- использовать современные методы контроля за племенным скотом, устанавливая GPS-трекеры.

- обязательно таврировать и бирковать скот, что может помочь в его поисках а также разрешать споры табунщиков.

Ранее официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз отметил, что с начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп Из похищенных семи тысяч голов скота найдено и возвращено около четырех тысяч.

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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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