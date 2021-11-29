МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК дали рекомендации гражданам по защите скота от преступных посягательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует владельцам соблюдать простые нормы безопасности, а именно:

- не оставлять скот без присмотра, заключать трехсторонние договора между владьлецем, акиматом и пастухом.

- использовать современные методы контроля за племенным скотом, устанавливая GPS-трекеры.

- обязательно таврировать и бирковать скот, что может помочь в его поисках а также разрешать споры табунщиков.

Ранее официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз отметил, что с начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп Из похищенных семи тысяч голов скота найдено и возвращено около четырех тысяч.