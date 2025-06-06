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    19:21, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    МВД пресекло хищение в Qarmet на 1 млрд тенге

    Сотрудниками криминальной полиции Министерства внутренних дел при содействии службы экономической безопасности предприятия Qarmet задержан ряд бывших должностных лиц компании и других подрядных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    хищения на Qarmet
    Фото: Polisia.kz

    Отмечается, что задержанные обвиняются в том, что они мошенническими действиями совершили хищение денежных средств на сумму около 1 млрд тенге.

    По преступной схеме группа работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозила производственные отходы и выгружала его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации.

    В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается.



    Теги:
    Хищение Qarmet Полиция Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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