19:21, 05 Июнь 2025 | GMT +5
МВД пресекло хищение в Qarmet на 1 млрд тенге
Сотрудниками криминальной полиции Министерства внутренних дел при содействии службы экономической безопасности предприятия Qarmet задержан ряд бывших должностных лиц компании и других подрядных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Отмечается, что задержанные обвиняются в том, что они мошенническими действиями совершили хищение денежных средств на сумму около 1 млрд тенге.
По преступной схеме группа работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозила производственные отходы и выгружала его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации.
В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается.