МВД пресекло хищение в Qarmet на 1 млрд тенге

Отмечается, что задержанные обвиняются в том, что они мошенническими действиями совершили хищение денежных средств на сумму около 1 млрд тенге.

По преступной схеме группа работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозила производственные отходы и выгружала его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации.

В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается.





