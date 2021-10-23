НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица. Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимания на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта.

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.

