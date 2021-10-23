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    21:30, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица. Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции.

    Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимания на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта.

    С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.


    Теги:
    МВД РК Погода Транспорт
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