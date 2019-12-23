МВД предупреждает – не отправляйте фото банковских карт по WhatsApp

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Рустем Дюсетаев рассказал, жители каких городов чаще всего страдают от рук интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чаще всего от рук сетевых мошенников страдают жители мегаполисов – Нур-Султана, Алматы и Шымкента, то есть там, где есть доступ к Интернету», - сказал Рустем Дюсетаев на пресс-конференции в МВД.

Кроме того, он предупредил о потенциальном риске быть обманутыми при отправке фотографий своей банковской карты посредством мессенджеров.

По его словам, и в телефоне, и в мессенджерах, и в социальных сетях необходимо часто менять пароли – это снижает риск стать жертвой интернет-мошенников.

«Наверное, каждый из вас фотографию удостоверения личности близкому человеку отправлял по WhatsApp. Или отправлял фото банковской карточки, обратную сторону карточки. Этого делать нельзя, так как этого достаточно, чтобы провести онлайн-покупку. Есть элементарные правила пользования Интернетом», - заключил представитель МВД.

Напомним, сегодня Р. Дюсетаев рассказал о различных видах интернет-мошенничества. В частности, согласно приведенной им статистике, только в 2019 году зарегистрировано более 7 тысяч преступлений, совершенных посредством использования интернета. Благодаря действиям ОВД, удалось задержать около 400 интернет мошенников.