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    11:41, 31 Май 2021 | GMT +6

    МВД предупредило иностранцев об окончании сроков временного пребывания в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз напомнил о том, что скоро у ряда иностранных граждан заканчивается срок временного пребывания в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пятого июня заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который был продлен решением межведомственной комиссии в декабре 2020 года в связи с пандемией. В настоящее время 460 тысяч иностранцев узаконили свое пребывание в Казахстане. Полицией им были выданы разрешения на временное проживание, на работу, на воссоединение семьи, на учебу, лечение, выданы и продлены визы 6,5 тысячи человек», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    По его словам, 560 тысяч иностранцев выехали на родину. Наряду с этим обеспечено возвращение из России контролируемым транзитным проездом 35 тысячам граждан Центральноазиатских стран.

    «Эта работа была высоко оценена посольствами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Российской Федерации. Для того чтобы с 5 июня 2021 года не быть привлеченным к административной ответственности, иностранцам, находящимся в нашей стране, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах», - заключил представитель МВД.


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