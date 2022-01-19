МВД: Полиция продолжит ОПМ «Правопорядок» до особого распоряжения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 января в регионах, где отменен режим чрезвычайного положения, началось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 19 января ОПМ будет проводиться также в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП.

Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности.

В соответствии с законодательством органами внутренних дел в рамках ОПМ осуществляется:

– проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;

– проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест;

– изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т.п.;

– выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;

– проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.