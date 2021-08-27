МВД: полицейские сопровождают пассажиров поездов от станции Жуалы до Шу

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Департамента полиции Жамбылской области сопровождают пассажиров приостановленных поездов в связи с пожаром на складе в поселке Кайнар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В настоящее время порядка 500 человек следуют на автобусах к местам пересадки от станции «Шу» до «Луговой».

С целью недопущения фактов мародёрства сотрудниками полиции ведётся круглосуточное патрулирование в эвакуированных населённых пунктах.

Деятельность органов внутренних дел направлена на сохранение общественного порядка и безопасности граждан в пострадавшем районе.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

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