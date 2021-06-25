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    08:57, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    МВД показало новую форму для полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел Казахстана показало разработанное для полицейских форменное обмундирование нового образца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При разработке формы основной акцент сделан на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды, учтены пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучался мировой опыт.

    Линейка новой формы с учетом специфики и условий несения службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел.

    В рамках исполнения Поручения Главы государства по повышению статуса и узнаваемости участковых инспекторов полиции, для них разработана отдельная линейка форменной одежды.

    Одежда для женщин-сотрудников аппаратов управлений полиции дополнена форменным платьем для ношения в летний период.


    Для всех категорий служб созданы летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью «POLISIA».

    Впервые изменена форменная обувь сотрудников. Представленная в виде кроссовок тактическая обувь удобно облегает стопу, защищает ноги от травм, скольжения, ушибов и практична.

    На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды.


    Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый.

    Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту и конечностям, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге.

    Введение новой формы не потребует выделения дополнительного финансирования. Ее приобретение будет осуществляться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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