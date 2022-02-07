МВД - по январским событиям: У преступников и из схронов изъято 828 единиц оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У преступников и из схронов изъяли 828 единиц оружия, более 18 тысяч боеприпасов и 286 спецсредств. Об этом сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следователями органов внутренних дел в тесном взаимодействии со специальными прокурорами продолжается работа по установлению причин январских событий, изъятию и закреплению следов преступлений, а также сбору необходимой доказательственной базы. Всего в этой работе задействованы более 200 следователей», - сказал Санжар Адилов

Было отмечено, что на сегодня назначены свыше 1,7 тысячи судебных экспертиз. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 10,5 тысяч человек.

В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъяты 828 единиц оружия, более 18 тысяч боеприпасов и 286 спецсредств. Кроме того, добровольно сдано 65 единиц оружия.



