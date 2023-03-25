МВД передадут некоторые компетенции, регулирующие деятельность Нацгвардии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК планируется передать Министерству внутренних дел ряд дополнительных компетенций, которые регулируют деятельность Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, опубликованному на портале Открытые НПА, Министерству внутренних дел планируют передать следующие функции:

- по утверждению порядка и условий прохождения стажировки (испытательного срока), гражданами, впервые поступающими на службу в органы военной полиции Национальной гвардии Республики Казахстан;

- по утверждению перечня специальных транспортных средств органов военной полиции Национальной гвардии Республики Казахстан;

- по утверждению правил государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов к ним Национальной гвардии Республики Казахстан;

- по утверждению правил проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции Национальной гвардии Республики Казахстан;

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 7 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане теперь будет утверждать Министерство торговли.