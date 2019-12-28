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МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу

28 Декабря 2019 18:36
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МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК опровергает информацию о том, что второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

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«В настоящее время он находится в больнице. Нахождение сотрудников полиции в медицинском учреждении обусловлено обеспечением мер безопасности. МВД просит СМИ и общественность не распространять недостоверную информацию», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Ранее врачи сообщили, что второму пилоту самолета сделали сложную операцию на позвоночнике. Летчик находится в городской клинической больнице №4, его состояние оценивается как тяжелое.




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Ключевые слова: МВД РК, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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