МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК опровергает информацию о том, что второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время он находится в больнице. Нахождение сотрудников полиции в медицинском учреждении обусловлено обеспечением мер безопасности. МВД просит СМИ и общественность не распространять недостоверную информацию», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Ранее врачи сообщили, что второму пилоту самолета сделали сложную операцию на позвоночнике. Летчик находится в городской клинической больнице №4, его состояние оценивается как тяжелое.







