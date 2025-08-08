РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:23, 08 Август 2025 | GMT +5

    МВД обратилось к казахстанцам в связи с SMS-уведомлениями

    Министерство внутренних дел сообщило о масштабном оповещении населения через SMS-уведомления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    МВД обратилось к казахстанцам в связи с SMS-уведомлениями
    Фото: Polisia.kz

    Министерство внутренних дел Казахстана продолжает активную работу по информированию населения о мерах предосторожности при пользовании интернет-ресурсами и цифровыми сервисами.

    В рамках сотрудничества с АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» реализовано масштабное оповещение: SMS-уведомления с напоминанием об основных мерах кибербезопасности были направлены более чем 7,8 миллионам абонентов мобильной связи Tele2 и Altel.

    — Цель данной акции — профилактика интернет-мошенничества и повышение цифровой грамотности граждан, — отметили в ведомстве.

    Ранее в МВД рассказали о еще одной схеме интернет-мошенничества. При бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.

