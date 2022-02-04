МВД о следствии по январским событиям: Жалоб со стороны освобожденных не поступало

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 200 подозреваемых по январским событиям получили меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что проводится работа по освобождению из-под стражи подозреваемых по основаниям, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

«За прошедшую неделю по согласованию с надзирающим прокурором изменена мера пресечения на домашний арест в отношении девяти лиц, на подписку о невыезде - в отношении шести лиц. При этом жалоб со стороны освобожденных лиц не поступало», - сказал Санжар Адилов.

Вместе с тем, по его словам, к ряду подозреваемых, с учетом их личности и тяжести совершенного преступления, в основном при небольшом ущербе, без заключения под стражу применены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

«Количество таких подозреваемых, без учета взятых под стражу, на данный момент более 200», - отметил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что более 1300 судебных экспертиз назначены для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначены 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования, проведены около 1500 осмотров мест происшествий, более 10000 допросов и очных ставок. Потерпевшими признаны 1279 лиц.



