МВД: Нет цели транспорт с иностранными номерами ставить на штрафстоянку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления Комитета административной полиции МВД Юрий Козлов рассказал о механизме регистрации транспорта с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для регистрации, нужно обратиться в госкорпорацию «Правительство для граждан», специализированный центр обслуживания населения. В части документов: это технические документы, паспорт транспортного средства, документ, подтверждающий приобретение, и соответствующая госпошлина», - сказал Юрий Козлов на пресс-конференции в МВД.

При это он подчеркнул, что основной целью инициативы МВД о регистрации машин с иностранными номерами является не наказание таких водителей, а рекомендация и предупреждение.

«У нас нет цели сразу всех ставить на штрафстоянку и предпринимать карательные меры. Мы отошли от карательных мер, предупреждаем и рекомендуем. Мы готовы дать консультацию, помочь гражданам. Дальше все зависит от них сами – если их будут привлекать к ответственности, закон исключений не имеет. Если гражданин будет продолжать эксплуатировать такой транспорт, тем более, что мы взяли на себя (труд по оповещению граждан, прим. ред), хотя знать законодательство – это обязанность каждого гражданина. Последствия для него будут в соответствии с законодательством», - отметил спикер.

Ю. Козлов также прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что для регистрации авто с иностранными номерами их владельцам нужно будет выехать за пределы РК и спустя 30 дней снова заехать в Казахстан.

«Наверное, неправильно интерпретировали. Нет необходимости выезжать. Вы можете прийти сейчас и зарегистрировать транспорт, если вы готовы», - заявил представитель МВД.

Напомним, вчера МВД разослало информацию с призывом регистрировать транспорт, стоящий на иностранном учете.