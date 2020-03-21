МВД напоминает, что с полуночи в карантинных городах будут максимально ограничены въезды и выезды

С 00.00 ч. 22 марта в городах Нур-Султан и Алматы вступают в силу ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции.

В связи с этим Министерство внутренних дел напоминает гражданам о том, что ранее выехавшие из города могут возвратиться на место постоянного проживания, а жители других регионов выехать из карантинных зон до полуночи.

Ограничение не коснется автотранспорта, доставляющего продовольствие, товары, лекарства и предметы первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки.

С 19 марта, с момента действия карантина, ситуация на постах стабильная. Граждане с пониманием относятся к принятым ограничительным мерам.

Вместе с тем, имеются факты распространения заведомо ложной информации, в том числе провокационного характера.

К примеру, в одной из социальных сетей пользователь разместил видео разговора с таксистом, который обещает за определенную плату беспрепятственный проезд через блокпост, минуя проверку документов.

Такие факты будут жестко пресекаться. Для этого силами правопорядка приняты необходимые превентивные меры.

В городах Нур-Султан и Алматы на блокпостах наряду с патрульными полицейскими и военнослужащими работают сотрудники собственной безопасности, которые обеспечивают контроль за соблюдением законности и недопущением коррупционных правонарушений.

По факту распространения провокационного видео проводится соответствующая проверка.

В этой связи МВД предупреждает об ответственности за распространение заведомо ложной информации и просит граждан не доверять слухам, а по всем нарушениям на въездах и выездах из городов Нур-Султан и Алматы обращаться в полицию (телефоны: г. Нур-Султан - 71 60 20, г. Алматы - 254-40-07, телефон доверия Департамента собственной безопасности МВД - 1402).



По иным вопросам, касающимся карантинных мероприятий, обращаться в акиматы (г.Нур-Султан: 109, г.Алматы: 1309)

Пресс-служба МВД Республики Казахстан