МВД наградило победителей Республиканского конкурса литературных произведений “Серт”

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги первого республиканского конкурса детективных работ «Серт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ноябре прошлого года Министерство внутренних дел впервые в истории страны объявило республиканский конкурс детективных работ «Серт». Итоги конкурса были подведены сегодня 23 июня – в День казахстанской полиции.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, жюри, победители и призеры конкурса, а также представители общественности. Церемония награждения транслировалась на сайте www.youtube.com в связи с действующими карантинными мерами.









































Этот конкурс посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан. Цель конкурса – привлечь внимание общественности к сложной и зачастую опасной для жизни и здоровья работе сегодняшних полицейских. В работах конкурсантов через перо писателя и журналиста отображен истинный образ полицейского. Представленные на конкурс работы, а их было более 30, – новинки в писательской среде, которые ранее не публиковались и не известны широкому кругу читателей. В жюри конкурса произведений детективного жанра во главе с председателем – известным поэтом, драматургом, Заслуженным деятелем Казахстана Нурланом Оразалиным вошли Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш», поэт Акуштап Бактыгереева, писатель-переводчик, поэт, кинорежиссер Бахытжан Канапиянов, писатель-журналист Александр Тараков и другие видные представители культуры, исскуства и журналистики.

«Республиканский конкурс детективных работ «Серт» проводится Министерством внутренних дел впервые и посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню полиции Казахстана. Детективный жанр занимает большое место в мировой литературе. Такие работы помогают сотрудникам правоохранительных органов честно и справедливо выполнять свои обязанности перед Отечеством. Хочу поблагодарить всех участников конкурса за труды, которые непременно пополнят фонд детективных произведений и найдут своих читателей. Большое спасибо также жюри за активное участие, кропотливый анализ произведений, справедливую оценку! Желаю крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов!», – сказал на церемонии награждения министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Обладателем главного приза конкурса «Серт», который длился более полугода, стал автор произведения «Строгий режим» Дихан Баймухамбетов. Почетное первое место занял автор «Шымкенттегі шырғалаң» Анарбек Мұхтар. Награды за второе место были вручены авторам произведений «Екеудің көлеңкесі» Алпысбаю Хонж и «Мажоры» Бекболату Сарбасову. Третье место жюри присудило авторам произведений «Адьюторы» Екатерине Паевской, «Болмаған той» Жадыре Шамуратовой, «Чикаго» Ернуру Азимбаеву. Утешительные призы достались авторам произведений «Суицид» Айдарбек Байділдә, «Охота на охотника» Марине Нурымжановой, «Записки опера. Валет» Дастану Жұмағалиеву, «Көрінбейтін қарақшы» Азизе Асқаровой, «Зауал» Айнұре Сембаевой, «Бір қылмыстың тарихы» Хадише Абдрахмановой и «Ұры» Қаныбеку Әбдуову. Победителям были вручены специально разработанные к конкурсу хрустальные статуэтки «Серт» и памятные подарки. Также участникам торжественного мероприятия была представлена праздничная программа артистов художественной самодеятельности Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Как отметил в завершении торжественного мероприятия Министр внутренних дел, конкурс произведений детективного жанра «Серт» будет проводиться в Казахстане ежегодно.



