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    20:10, 14 Май 2021 | GMT +6

    МВД начаты проверки в учреждениях образования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД начаты проверки в учреждениях образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной.

    В рамках ОПМ «Қару», которое начнется 17 мая, обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия. Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.


    «Дети – самая уязвимая часть общества. Поэтому их безопасность всегда в приоритете. Совместно с местными исполнительными органами, учреждениями образования и гражданами мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы дети могли получать образование в школах, а родители не беспокоились об их безопасности», – сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.
    Теги:
    МВД РК Образование Общество Безопасность Правоохранительные органы
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