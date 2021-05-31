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    11:50, 31 Май 2021 | GMT +6

    МВД может внести изменения в Правила дорожного движения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел планирует внести изменения в ПДД. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. МВД, как уполномоченный орган в сфере обеспечения дорожной безопасности, предварительно подготовило возможные поправки в Правила дорожного движения», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    Он также сообщил, где можно ознакомиться с проектом планируемых изменений.

    «Руководствуясь принципами Концепции «Слышащего государства», названный проект разместили на информационном портале «Открытые НПА» для всеобщего публичного обсуждения и выработки позиции, приемлемой для населения. В свою очередь местные исполнительные органы, которые законодательно являются ответственными за организацию дорожного движения и управление улично-дорожной сетью в населенных пунктах, анализируют общая загруженность улиц, интенсивность движения и пропускная способность полос для общественного транспорта, в том числе на основе соответствующих экспертиз», - отметил представитель МВД.

    По его словам, все собранные материалы, включая результаты публичного обсуждения, изучения международного опыта, вносятся в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, являющееся уполномоченным органом по реализации государственной и научно-технической политики в сфере автомобильных дорог, транспорта и перевозок.

    «Целесообразность внесения соответствующих поправок в законодательство будет рассматриваться государственными органами по мере обобщения и анализа собранных материалов, на основе мнения общественности», - заключил Н. Ораз.



    Теги:
    МВД РК Транспорт
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