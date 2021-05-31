МВД может внести изменения в Правила дорожного движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел планирует внести изменения в ПДД. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. МВД, как уполномоченный орган в сфере обеспечения дорожной безопасности, предварительно подготовило возможные поправки в Правила дорожного движения», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Он также сообщил, где можно ознакомиться с проектом планируемых изменений.

«Руководствуясь принципами Концепции «Слышащего государства», названный проект разместили на информационном портале «Открытые НПА» для всеобщего публичного обсуждения и выработки позиции, приемлемой для населения. В свою очередь местные исполнительные органы, которые законодательно являются ответственными за организацию дорожного движения и управление улично-дорожной сетью в населенных пунктах, анализируют общая загруженность улиц, интенсивность движения и пропускная способность полос для общественного транспорта, в том числе на основе соответствующих экспертиз», - отметил представитель МВД.

По его словам, все собранные материалы, включая результаты публичного обсуждения, изучения международного опыта, вносятся в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, являющееся уполномоченным органом по реализации государственной и научно-технической политики в сфере автомобильных дорог, транспорта и перевозок.

«Целесообразность внесения соответствующих поправок в законодательство будет рассматриваться государственными органами по мере обобщения и анализа собранных материалов, на основе мнения общественности», - заключил Н. Ораз.



