МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании Атамбаева

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В результате проведенных совместных мероприятий по принудительному приводу сотрудниками правоохранительных органов задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщили в пресс-службе МВД КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«8 августа 2019 года сотрудниками милиции совместно с ГКНБ Кыргызской Республики в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Атамбаев А.Ш.», - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет.

В ходе задержания на месте спецоперацией лично руководил министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев и его заместитель полковник милиции Алмаз Орозалиев.

В МВД сообщили, что Атамбаев будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству КР.

Жертв при задержании нет.

Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.