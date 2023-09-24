МВД Казахстана задержаны 283 беглых преступника
МВД на территории республики проведена совместная со странами СНГ операция «Розыск». Всего 283 разыскиваемых преступников задержано за два дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе двухдневной операции сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных мероприятий по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Задержано 283 разыскиваемых преступника, из них за совершение убийств – 8, причинение тяжкого вреда здоровью – 9, разбойных нападений – 3 и грабежей – 5, в том числе: за пределами республики – 20 (в России – 10, Кыргызстане – 4, Узбекистане – 3, Армении – 2, Молдовы и Туркменистана по одному); для стран Содружества – 134 (для России – 78, Узбекистана – 31 и Кыргызстана – 18, Таджикистана – 2, Армении, Азербайджана, Белоруси, Молдовы и Туркменистана по одному).
Так, в Астане сотрудниками криминальной полиции города совместно с оперативно-розыскной группой МВД Республики Узбекистан задержан 29-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение умышленного убийства топором в группе лиц в январе 2019 года в Наманганской области.
В Актобе задержан 55-летний гражданин России, разыскиваемый с 1999 года УМВД России по Оренбургской области за совершение убийства в группе лиц двух жителей Оренбургской области, с целью сокрытия совершенных ранее краж скота. Далее, 14 ноября 1999 года преступники проникли в дом жителя Александровского района и похитили имущество на 15 тысяч рублей. После совершили убийство последнего.
В Таразе задержаны два жителя Алматинской области, которые разыскивались за покушение на убийство жителя области 9 июня 2020 года в одном из кафе Караганды. Также, в этой же области задержан 22-летний гражданин Узбекистана, который в марте 2015 года в группе лиц проникли в дом жителя Сокулукского района Чуйской области и, применив физическую силу и угрожая пистолетом, отобрали у него 395 тысяч сом.
В Карасайском районе Алматинской области задержан 34-летний гражданин Республики Узбекистан, разыскиваемый с мая ОВД Узбекистана за разбойное нападение в Самарканде. Причиненный ущерб составил 40 тысяч долларов США.
В Караганде задержан 33-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый ГУВД города Ташкента за мошенничество в особо крупном размере. Так, злоумышленник в июле 2021 года отправил на заработки в РК граждан Таджикистана и не выплачивал им заработную плату.
Кроме того, установлено 62 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.