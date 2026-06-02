МВД Казахстана обновило правила выдачи лицензий на оружие

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию и экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Согласно изменениям, государственная услуга предоставляется территориальными органами полиции в электронном формате через портал государственных услуг.

Для получения лицензии физические и юридические лица направляют заявление и необходимый перечень документов через портал, после чего в «личный кабинет» услугополучателя поступает уведомление о принятии заявки и сроках рассмотрения.

При поступлении документов услугодатель осуществляет их прием и регистрацию в день подачи. В течение двух рабочих дней проводится проверка полноты представленных сведений.

Часть данных, включая сведения о личности, регистрации бизнеса, наличии судимости, административных правонарушениях, оплате госпошлины, а также о технической базе и помещениях для хранения оружия, будет автоматически запрашиваться через государственные информационные системы посредством «шлюза» цифрового правительства.

В случае представления неполного пакета документов либо документов с истекшим сроком действия заявителю будет направлен электронный отказ в приеме заявления через портал.

При полном пакете документов проводится проверка соответствия квалификационным требованиям, которая занимает до 10 рабочих дней. В этот период также направляются межведомственные запросы в уполномоченные органы, включая подразделения по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также органы правовой статистики.

Дополнительно могут проводиться выездные проверки помещений для хранения и учета оружия, включая условия его сохранности и технической безопасности.

В случае отсутствия ответов от уполномоченных органов в установленный срок решение о выдаче лицензии считается согласованным.

По итогам проверок в течение трех рабочих дней формируется лицензия либо приложение к ней, либо направляется мотивированный отказ.

Общий срок оказания государственной услуги составляет 15 рабочих дней с момента регистрации заявления.

Также регламентированы случаи переоформления лицензии, в том числе при изменении персональных данных, реорганизации юридического лица, смене наименования или адреса, а также при изменении местонахождения объектов хранения или торговли оружием.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее МВД РК утвердило новую инструкцию по контролю за оборотом оружия.