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    МВД Казахстана обновило правила выдачи лицензий на оружие

    Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    Документом в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию и экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

    Согласно изменениям, государственная услуга предоставляется территориальными органами полиции в электронном формате через портал государственных услуг.

    Для получения лицензии физические и юридические лица направляют заявление и необходимый перечень документов через портал, после чего в «личный кабинет» услугополучателя поступает уведомление о принятии заявки и сроках рассмотрения.

    При поступлении документов услугодатель осуществляет их прием и регистрацию в день подачи. В течение двух рабочих дней проводится проверка полноты представленных сведений.

    Часть данных, включая сведения о личности, регистрации бизнеса, наличии судимости, административных правонарушениях, оплате госпошлины, а также о технической базе и помещениях для хранения оружия, будет автоматически запрашиваться через государственные информационные системы посредством «шлюза» цифрового правительства.

    В случае представления неполного пакета документов либо документов с истекшим сроком действия заявителю будет направлен электронный отказ в приеме заявления через портал.

    При полном пакете документов проводится проверка соответствия квалификационным требованиям, которая занимает до 10 рабочих дней. В этот период также направляются межведомственные запросы в уполномоченные органы, включая подразделения по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также органы правовой статистики.

    Дополнительно могут проводиться выездные проверки помещений для хранения и учета оружия, включая условия его сохранности и технической безопасности.

    В случае отсутствия ответов от уполномоченных органов в установленный срок решение о выдаче лицензии считается согласованным.

    По итогам проверок в течение трех рабочих дней формируется лицензия либо приложение к ней, либо направляется мотивированный отказ.

    Общий срок оказания государственной услуги составляет 15 рабочих дней с момента регистрации заявления.

    Также регламентированы случаи переоформления лицензии, в том числе при изменении персональных данных, реорганизации юридического лица, смене наименования или адреса, а также при изменении местонахождения объектов хранения или торговли оружием.

    Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

    Ранее МВД РК утвердило новую инструкцию по контролю за оборотом оружия.

    МВД РК Закон и право Правила Оружие
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор