    15:23, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    МВД Казахстана, Кыргызстана и России ликвидировали международный канал кибермошенничества

    В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    МВД Казахстана, Кыргызстана и России ликвидировали международный канал кибермошенничества
    Кадр из видео

    8 сентября в Бишкеке был задержан подозреваемый.

    — В арендованной им квартире в ходе обыска изъято сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, офомленных на третьих лиц, оборудования для IP-подмены, компьютеры и смартфоны. Предварительно установлено, что за свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов США. Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель — кража денег и персональных данных, - говорится в сообщении полиции. 

    С начала года департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 сим-боксов и около 90 тысяч сим-карт, которые использовались мошенниками. 

    Напомним, что с 16 сентября вступают в силу новые нормы законодательства, включая ответственность за действия дропов, ограничение онлайн-кредитования и регулирование оборота SIM-карт.

    Теги:
    Мошенничество Казахстан Борьба с преступностью Интернет-мошенничество Кыргызстан Россия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
