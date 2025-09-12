МВД Казахстана, Кыргызстана и России ликвидировали международный канал кибермошенничества

8 сентября в Бишкеке был задержан подозреваемый.

— В арендованной им квартире в ходе обыска изъято сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, офомленных на третьих лиц, оборудования для IP-подмены, компьютеры и смартфоны. Предварительно установлено, что за свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов США. Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель — кража денег и персональных данных, - говорится в сообщении полиции.

С начала года департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 сим-боксов и около 90 тысяч сим-карт, которые использовались мошенниками.

Напомним, что с 16 сентября вступают в силу новые нормы законодательства, включая ответственность за действия дропов, ограничение онлайн-кредитования и регулирование оборота SIM-карт.



