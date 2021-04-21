МВД Казахстана и Узбекистана укрепляют взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с преступностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев провел встречу с заместителем министра внутренних дел Узбекистана Нажмиддином Тураходжаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся борьбы с преступностью, незаконной миграцией, профилактики правонарушений, а также цифровизации и внедрении современных систем безопасности.

Участники встречи высказали намерение по дальнейшему укреплению взаимодействия приграничных подразделений органов внутренних дел.

Стоит отметить, на протяжении многих лет полицейские двух стран оказывают друг другу практическую помощь по уголовным делам, налажена совместная розыскная работа.

Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что МВД Казахстана находится в процессе реформирования. Реализуется Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел. В рамках неё проводится масштабная работа по цифровизации инфраструктуры нашей деятельности и внедрению современных систем безопасности.

«В Узбекистане так же, как и в Казахстане, в борьбе с преступностью большое внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных систем и передовых цифровых технологий. И поскольку между нашими странами много общего, нам интересен опыт реформирования казахстанской полиции», - сказал заместитель министра Нажмиддин Тураходжаев.

«Благодаря усилиям наших Президентов сотрудничество между двумя странами основано на доверии и взаимопомощи. Определённая практика партнерства наработана и между полицейскими ведомствами – органами, ответственными за обеспечение безопасности граждан. Я рад, что сегодня у нас есть возможность расширить сферы взаимодействия. Цифровизация полицейской службы позволила существенно повысить оперативность реагирования на происшествия и обращения граждан. Поэтому МВД Казахстана приветствует взаимный обмен опытом в этой сфере», - отметил в ходе встречи министр Ерлан Тургумбаев.

По итогам встречи ведомствами двух стран определены дальнейшие перспективы сотрудничества.