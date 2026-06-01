МВД Казахстана и Кыргызстана пресечен канал поставки афганского опия

— В рамках совместной специальной операции в городе Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около 5 кг опия афганского происхождения. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе, — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.