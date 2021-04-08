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    13:40, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    МВД изучает, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева совместно с неправительственными организациями проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С этой целью в городе Нур-Султане были опрошены более двух тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.

    Как выяснилось, жителей столицы беспокоят: отсутствие местами уличного освещения; дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов; алкоголь и наркотики в подъездах домов; безопасность детских площадок; бродячие собаки и защита животных; нарушение тишины; противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса, расположенных в многоэтажных домах.

    Проведенный соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте.


    Теги:
    МВД РК Общество Безопасность Правоохранительные органы
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