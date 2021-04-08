МВД изучает, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева совместно с неправительственными организациями проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С этой целью в городе Нур-Султане были опрошены более двух тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.

Как выяснилось, жителей столицы беспокоят: отсутствие местами уличного освещения; дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов; алкоголь и наркотики в подъездах домов; безопасность детских площадок; бродячие собаки и защита животных; нарушение тишины; противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса, расположенных в многоэтажных домах.

Проведенный соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте.

