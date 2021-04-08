МВД изучает, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы
С этой целью в городе Нур-Султане были опрошены более двух тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.
Как выяснилось, жителей столицы беспокоят: отсутствие местами уличного освещения; дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов; алкоголь и наркотики в подъездах домов; безопасность детских площадок; бродячие собаки и защита животных; нарушение тишины; противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса, расположенных в многоэтажных домах.
Проведенный соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте.