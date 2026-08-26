МВД Испании пересмотрело данные о числе несовершеннолетних мигрантов в Сеуте

Национальная полиция Испании сократила с 2 168 до примерно 1 500 число зарегистрированных в Сеуте несовершеннолетних мигрантов после проверки и уточнения своих баз данных, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Как пояснило Министерство внутренних дел, некоторые процедуры, проведенные в отношении одного и того же ребенка, были внесены в систему как отдельные дела, что привело к удвоению статистики.

18 августа полиция сообщила, что с момента массового прибытия людей из Марокко, произошедшего 30 июля, она обнаружила, установила личности и передала властям Сеуты 2168 несовершеннолетних. После проверки записей эта цифра теперь составляет около 1500 человек.

В эту цифру входят также несовершеннолетние, которые еще до массового прибытия 30 июля находились под опекой служб защиты детей в Сеуте. Министерство внутренних дел предупредило также, что число может увеличиться в ближайшие дни по мере завершения ещё продолжающихся процедур установления личности.

Пока несовершеннолетние остаются в Сеуте. Власти рассматривают различные варианты их дальнейшего устройства, в том числе возможное распределение по другим автономным сообществам Испании из-за ограниченных возможностей Сеуты по их размещению и, в отдельных случаях, возвращение в страны происхождения.

Среди несовершеннолетних есть дети и подростки из таких стран, как Чад и Судан, которые страдают от вооруженных конфликтов и тяжелых гуманитарных кризисов. Организации, такие как Save the Children, напомнили, что некоторые из них могут иметь право на международную защиту. Организация также предупреждает об особой уязвимости женщин, девочек и подростков, которые дополнительно рискуют столкнуться с такими явлениями, как принудительные браки, сексуальное насилие или торговля людьми.

Центральное правительство созвало автономные сообщества на этот четверг на заседание отраслевой конференции, чтобы обсудить распределение несовершеннолетних, прибывших на территории, чьи системы приема уже испытывают серьезную нагрузку, в частности в Сеуту. На встрече также будет обсуждаться выделение автономному городу 25 млн евро на усиление системы помощи и размещения несовершеннолетних.

Издание отметило, что региональные правительства от Народной партии выразили несогласие с предложенной кабинетом схемой распределения. В свою очередь, коалиционные правительства Арагона, Эстремадуры и Кастилии и Леона, где полномочия в сфере детства находятся в руках партии Vox, заявили, что вообще не примут участия во встрече.

— Еще один вариант — возвращение несовершеннолетних в страны их происхождения, хотя этот путь связан с серьезными юридическими требованиями. Возврат может быть осуществлен только когда, после индивидуального рассмотрения каждого случая, будет установлено, что это наиболее благоприятный вариант для ребенка. Поэтому на практике такие возвращения случаются редко, — говорится в публикации.

Верховный суд уже установил, что массовые возвращения несовершеннолетних в Марокко, проведенные после миграционного кризиса 2021 года, были незаконными. Высшая судебная инстанция сочла, что предусмотренные в миграционном законодательстве гарантии были проигнорированы, в том числе обязанность индивидуально анализировать обстоятельства каждого ребёнка.

Эти гарантии должны соблюдаться даже при наличии двустороннего соглашения, такого как подписанное в 2007 году между Испанией и Марокко, которое призвано упростить согласованный возврат несовершеннолетних. Тогда правительство ссылалось на это соглашение как на аргумент в пользу оправдания таких возвращений, говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что Испания реформирует миграционное законодательство на фоне кризиса в Сеуте.