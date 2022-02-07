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МВД: Искажение информации по январским событиям - попытка увода организаторов и участников беспорядков от ответственности

7 Февраля 2022 20:36
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МВД: Искажение информации по январским событиям - попытка увода организаторов и участников беспорядков от ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане после январских событий началась целенаправленная информационная кампания по манипуляции общественным сознанием. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Заявляется о мирном характере митингов и неправомерном действии сил правопорядка. Все это делается для дискредитации принимаемых властями решений, а самое главное - для намеренного увода организаторов и участников массовых беспорядков от ответственности», - сказал Санжар Адилов.

Представитель МВД подчеркнул, что граждане должны понимать, что это является целенаправленной информационной кампанией по манипуляции общественным сознанием.

Ранее начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров заявил, что должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей в ходе январских событий проявили бездействие.

«Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», - сказал Ризабек Ожаров.

Было отмечено, что по этим фактам проводится досудебное расследование. Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя.



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#МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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