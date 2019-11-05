МВД инициирует предложения по усилению ответственности за вождение автотранспорта в состоянии опьянения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел РК инициируются предложения по усилению уголовной и административной ответственности за вождение автотранспорта в состоянии опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на автодорогах страны и обратил особое внимание на необходимость ужесточения наказания за вождение автотранспорта в состоянии опьянения. В соответствии с поручением Главы государства Министерством внутренних дел инициируются предложения по усилению уголовной и административной ответственности за такие правонарушения», - говорится в сообщении.

За 9 месяцев т.г. нетрезвыми водителями совершено 342 ДТП, в которых погибли 64 и получили ранения 493 человека.

«В мирное время на дорогах гибнут люди по вине безответственных водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Этому нет оправдания. Поэтому за такие нарушения и преступления должно быть соразмерное наказание с учетом тяжести последствий», - сказал министр Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями служб МВД.

Благодаря работе по обеспечению безопасности дорожного движения и ежедневному патрулированию дорог многих ДТП удалось избежать.

С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 22 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них более 17 тыс. – привлечены к административной ответственности в виде лишения права управления автотранспортом.

К уголовной ответственности привлечено 1 878 лиц за управление автотранспортом будучи лишенным этого права, и находящимся в состоянии опьянения.

В то же время, как показывает статистика, действующие меры административного наказания не оказывают необходимого воздействия на дисциплину водителей и количество ДТП не снижается.

Ужесточение наказания за вождение в пьяном виде позволит повысить безопасность всех участников дорожного движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов.

В настоящее время готовятся соответствующие предложения, которые будут согласованы с заинтересованными госорганами, депутатским корпусом, общественностью.