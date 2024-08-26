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    08:37, 26 Август 2024 | GMT +6

    МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

    МВД и АФМ
    Фото: Polisia.kz

    В рамках реализации поручения Главы государства о консолидации усилий в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоялась встреча министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.

    Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.

    МВД и АФМ
    Фото: Polisia.kz

    В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money (следуй за деньгами). Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.

    Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

    — Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — подчеркнул он.

    Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

    Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право АФМ Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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