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МВД должно сделать правильные выводы из конфликта в Жамбылской области – мажилисмен

8 Февраля 2020 19:35
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МВД должно сделать правильные выводы из конфликта в Жамбылской области – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай высказался по конфликту в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Политическая оценка, думаю, будет дана позже, как отметил Президент, после выяснения основных причин. Здесь мы видим явный правовой нигилизм со стороны отдельных слоёв населения и слабую подготовленность сотрудников полиции Кордайского РОВД», - сказал Дархан Мынбай.

По словам депутата, полиция должна была сработать четко в этой ситуации.

«Если бы они действовали профессионально, то пресекли бы рядовое неповиновение и сопротивление нарушителя правопорядка. Я думаю, руководство МВД из этого сделает должные выводы», - подчеркнул Дархан Мынбай.


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Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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