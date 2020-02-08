МВД должно сделать правильные выводы из конфликта в Жамбылской области – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай высказался по конфликту в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Политическая оценка, думаю, будет дана позже, как отметил Президент, после выяснения основных причин. Здесь мы видим явный правовой нигилизм со стороны отдельных слоёв населения и слабую подготовленность сотрудников полиции Кордайского РОВД», - сказал Дархан Мынбай.

По словам депутата, полиция должна была сработать четко в этой ситуации.

«Если бы они действовали профессионально, то пресекли бы рядовое неповиновение и сопротивление нарушителя правопорядка. Я думаю, руководство МВД из этого сделает должные выводы», - подчеркнул Дархан Мынбай.