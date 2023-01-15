МВД держит на контроле расследование поджога автомобиля журналиста Динары Егеубаевой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Следственное управление департамента полиции Алматы ведет расследование по факту поджога автомобиля журналиста Динары Егеубаевой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 202 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Производство по уголовному делу осуществляет Следственное управление ДП города. Ход расследования находится на контроле МВД РК и департамента полиции Алматы», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.